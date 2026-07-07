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Suspeito invade joalheria e leva todos os produtos do local

Prejuízo ultrapassa casa dos R$ 20 mil; furto ocorreu durante a madrugada

Hora News|Do R7

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Um ladrão invadiu uma joalheria e furtou todo o estoque, incluindo os produtos expostos na vitrine, causando um prejuízo de mais de R$ 20 mil.

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