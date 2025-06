Suspeitos mascarados vandalizam praça de pedágio e agridem funcionários na Índia

Quase 30 suspeitos mascarados vandalizaram uma praça de pedágio em Satna, Índia, nesta quarta-feira (25). A ação envolveu uma multidão que chegou de moto e muitos homens armados com pedaços de madeira. Os indivíduos destruíram cabines, quebraram vidros e danificaram toda a estrutura do local. Durante a ação, funcionários foram agredidos. As autoridades estão investigando a identidade dos envolvidos e as motivações por trás do crime.