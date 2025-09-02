Termina o primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus; veja resumo

Foi encerrado às 18h desta terça-feira (2), pelo ministro Cristiano Zanin, o primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, por suposta ação golpista tramada em 8 de janeiro de 2022. O julgamento é tratado como um marco na história política brasileira por ser a primeira vez que um ex-presidente se senta no banco dos réus para ser julgado por um possível atentado contra a democracia.



De manhã, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, teve a palavra, seguido por Paulo Gonet, procurador-geral da República, que apresentou os detalhes da acusação durante duas horas.



Durante a tarde aconteceram as alegações da defesa, realizadas pelos advogados Jair Alves Ferreira e Cezar Bitencourt, de Mauro Cid ; na sequência, Paulo Cintra, de Alexandre Ramagem ; Demóstenes Torres, de Almir Garnier , ex-comandante da Marinha no mandato do Bolsonaro e, por fim, Eumar Roberto, defendendo Anderson Torres .