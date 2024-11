Trabalhadores do turismo começam a receber vacina contra sarampo no Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro iniciou, nesta terça-feira (5), a vacinação contra o sarampo para trabalhadores do setor de turismo. O imunizante está disponível em postos de vacinação montados em locais de grande circulação do público-alvo, com o Aeroporto Santos Dumont e a sede de uma empresa de transportes rodoviários como os primeiros pontos a receber a ação. Em 2024, até o momento, a cidade não registrou nenhum caso da doença, que é altamente transmissível e pode afetar pessoas de qualquer faixa etária. O sarampo é transmitido tanto pelo contato direto entre pessoas, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar, quanto pela dispersão de partículas no ar em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas.