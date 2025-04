TRE-RJ altera 53 locais de votação por questões de segurança

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) modificou 53 locais de votação, por motivos de segurança. A medida afeta 171 mil eleitores em dez municípios do estado . Um levantamento realizado pela área de inteligência e Polícia Militar identificou 93 locais de votação em regiões sensíveis, onde as urnas precisavam chegar de carro blindado. A expectativa é que nas próximas eleições, em 2026, a Justiça Eleitoral altere mais 40 locais.