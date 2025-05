Três mortes são registradas em decorrência de frio extremo no Rio Grande do Sul

A onda de frio extremo , que vem assolando o Rio Grande do Sul, fez vítimas fatais nesta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal do estado, três pessoas em situação de rua morreram em decorrências das baixas temperaturas — duas na capital Porto Alegre e uma na região da serra gaúcha. Como medida para evitar mais óbitos, autoridades reforçaram a abertura de abrigos para a acolhida de pessoas em situação de rua e também seus pets durante as noites, no entanto, parte desse público não busca dessas localidades.