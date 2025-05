Neve chega à Serra Gaúcha e Catarinense com frente fria Primeiros registros de neve do ano ocorreram em São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h50 ) twitter

Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm os primeiros registros de neve do ano

Uma frente fria trouxe os primeiros registros de neve do ano para a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. As cidades de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, foram algumas das afetadas. As temperaturas caíram para -1ºC devido à massa de ar frio.

Meteorologistas alertam que o frio deve se intensificar nas próximas madrugadas. Moradores das regiões afetadas capturaram imagens do fenômeno. A previsão é de que o frio continue durante o fim de semana.

