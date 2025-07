Trump defende que times da NFL e da MLB voltem a adotar nomes controversos

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano Donald Trump defendeu que o Washington Commanders, time da NFL (National Football League), volte a se chamar Washington Redskins. Na publicação, Trump também defendeu que o Cleveland Guardians, da MLB (Major League Baseball) volte a se chamar Cleveland Indians. O presidente alega que há um “grande clamor” pelos retornos.



Ambas equipes trocaram seus respectivos nomes no ano de 2022, visto que as denominações anteriores são consideradas ofensivas aos nativos norte-americanos. No caso da franquia de Washington , Trump ameaçou o bloqueio do acordo pela construção do estádio do clube caso a troca não seja realizada.



A prefeita da capital norte-americana disse que não vai deixar de apoiar o projeto de construção do estádio mesmo em caso de qualquer alteração e criticou a demora de aprovação do contrato. Já o presidente do conselho do distrito de Columbia disse que o acordo não será atrasado. Trump pode usar comitês federais que atuam na aprovação de construções em Washington para dificultar as obras.