Turista alemão é expulso após invadir área restrita de sítio arqueológico no México

Um turista alemão foi expulso por seguranças de um sítio arqueológico após escalar uma pirâmide maia em Yucatán, no México , nesta sexta-feira (21). No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, de 38 anos, sobe a escadaria de El Castillo, violando as restrições do local. Após chegar ao topo, ele ainda tentou se esconder na estrutura para escapar dos guardas. O homem foi capturado e escoltado para fora do complexo, enquanto era hostilizado por outros visitantes.