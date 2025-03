Turnê de reunião da banda Oasis ganhará documentário produzido por criador de 'Peaky Blinders'

A turnê que marca a volta da banda Oasis , com início em 4 de julho, no País de Gales, ganhará um documentário produzido pelo criador da premiada série Peaky Blinders, Steven Knight. O filme, que deve focar nos bastidores da reunião dos irmãos Noel e Liam Gallagher, ainda não tem uma data de lançamento, mas só deve ocorrer após o fim da turnê. No Brasil, a banda se apresentará nos dias 22 e 23 de novembro, em São Paulo.