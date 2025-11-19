Um a cada quatro trabalhadores autônomos possuem CNPJ

A formalização dos trabalhadores autônomos no Brasil cresceu nos últimos 12 anos. Em 2024, dos 25,5 milhões de profissionais independentes, 6,6 milhões tinham CNPJ — cerca de um quarto do total. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam tendência positiva para esse segmento.



