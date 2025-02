'Única e última': um ano após fuga em Mossoró, Lewandowski anuncia melhorias em presídios

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski , apresentou um balanço dos investimentos na segurança dos presídios federais durante evento no Palácio da Justiça, em Brasília, nesta quinta-feira (13). Durante o discurso, o ministro relembrou o episódio de fuga na Penitenciária Federal de Mossoró em fevereiro de 2024. “Depois da fuga dos dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública adotou uma série de medidas para fortalecer a segurança e a estrutura de nossas unidades, garantindo assim que eventuais situações como aquela não voltem a se repetir.”



Lewandowski ainda citou que, apesar de demorada, a construção de uma muralha na parte externa da penitenciária está em andamento. “Destaco que a construção de uma nova muralha foi um dos pontos altos dessas nossas iniciativas, inclusive do ponto de vista do investimento da União nesta melhoria. [...] Essa medida visa aumentar ainda mais a segurança daquele estabelecimento prisional.”



O ministro apontou que a principal causa do incidente inédito foi a ocorrência de uma reforma na penitenciária, que gerou um déficit de iluminação, agora corrigido. “Tenho a convicção de que foi a única e a última fuga no sistema federal penitenciário, e o nosso compromisso é garantir não apenas a segurança e também a rigidez das nossas cinco unidades federais, mas de todas as prisões do país.”



Lewandowski reiterou que a presença do Estado no sistema prisional é de suma importância para trazer mais segurança para a sociedade. “Sobretudo, será um instrumento importante para a retomada de território das facções, que hoje dominam esse sistema prisional.”