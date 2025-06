‘Vai servir como lição’, diz Secretário de Turismo de Praia Grande (SC) sobre queda de balão

Henrique Maciel, secretário de Turismo de Praia Grande (SC), afirmou ao Hora News de sábado (21) que a prioridade no momento, após a queda do balão na cidade , é fornecer suporte a todas as pessoas envolvidas no acidente. “A gente se depara com um acidente desta envergadura, nos deixando extremamente tristes, mas que certamente vai servir como uma grande lição”, afirma.



Maciel pontua que a prática do balonismo é uma das principais forças turísticas do município catarinense e que os voos ocorrem diariamente. Ele reitera que a prefeitura sempre se comprometeu com a regulamentação da atividade. “Esse acidente realmente nos pegou de surpresa”, afirma o secretário.



Um balão caiu na manhã deste sábado (21), resultando em oito mortes. Havia 21 pessoas a bordo, das quais 13 sobreviveram. O Corpo de Bombeiros realiza o resgate das vítimas. A queda ocorreu próximo a um posto de saúde. As causas do incêndio, que provocou o acidente, estão sendo investigadas pelas autoridades.