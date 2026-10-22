Veículo invade supermercado e deixa seis pessoas feridas
Motorista saía de vaga de estacionamento; suspeita é de que ela tenha confundido pedais
Um carro invadiu um supermercado na Tailândia e deixou seis pessoas feridas. Veja as imagens.
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