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Veículo invade supermercado e deixa seis pessoas feridas

Motorista saía de vaga de estacionamento; suspeita é de que ela tenha confundido pedais

Hora News|Do R7

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Um carro invadiu um supermercado na Tailândia e deixou seis pessoas feridas. Veja as imagens.

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