Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Veja imagens da transferência de Daniel Vorcaro para a Papuda

Banqueiro foi preso novamente após suspeitas de ameaças e lavagem de dinheiro

Hora News|Do R7

  • Google News

O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido na tarde desta sexta (6) para o complexo penitenciário da Papuda em Brasília.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasília
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • daniel-vorcaro
  • banco-master

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.