Vídeo mostra momento em que israelense escapa de míssil

Um pedestre escapou por pouco de ser atingido por um míssil iraniano que caiu no meio da rua em Tel Aviv, Israel. O incidente ocorreu enquanto o homem caminhava na calçada e o projétil impactou a via a poucos metros dele.



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