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Vídeo mostra momento em que israelense escapa de míssil

Israel anunciou que destruiu avião de líder supremo do Irã

Hora News|Do R7

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Um pedestre escapou por pouco de ser atingido por um míssil iraniano que caiu no meio da rua em Tel Aviv, Israel. O incidente ocorreu enquanto o homem caminhava na calçada e o projétil impactou a via a poucos metros dele.

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