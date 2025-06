Volume de água das Cataratas do Iguaçu quase dobra com chuvas no Paraná

O volume de água das Cataratas do Iguaçu quase dobrou nesta sexta-feira (27) devido às chuvas que atingem o Paraná . A vazão está em 2,6 milhões de litros por segundo — a média é de 1,5 milhão.

A concessionária responsável pela visitação no Parque Nacional do Iguaçu informou que ascom vista para a “Garganta do Diabo” seguem. As Cataratas do Iguaçu são consideradas uma das sete maravilhas mundiais da natureza.