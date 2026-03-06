Logo R7.com
Vorcaro é levado ao IML para exame antes de seguir para a Papuda

Banqueiro foi transferido para presídio federal após pedido da PF

Hora News|Do R7

O banqueiro Daniel Borcaro chegou a Brasília na tarde desta sexta-feira (6) para cumprir prisão preventiva no presídio de segurança máxima da capital federal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

