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Anac lança canal para reclamações de passageiros

Agência Nacional de Aviação Civil quer ampliar capacidade de monitorar problemas

Jornal da Record News|Do R7

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A Anac lançou uma plataforma que permite que os consumidores registrem reclamações.

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