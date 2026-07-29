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Anvisa aprova uso de cinco novas canetas emagrecedoras

Medicações aprovadas devem criar mercado mais competitivo para os usuários

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A Anvisa aprovou o registro de cinco novas marcas de canetas à base de semaglutida, usadas no tratamento do diabetes tipo 2 e obesidade. A entrada dessas opções deve aumentar a competitividade e tornar os tratamentos mais acessíveis no Brasil.

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