Arborização vai além de 'enfeite para cidade': veja como mais árvores podem evitar novas enchentes

Desde o começo da temporada de chuvas na cidade de São Paulo , diversas regiões já foram alagadas, dificultando a permanência de milhares de moradores. É o caso do Jardim Pantanal, bairro da zona leste, que está inundado desde sábado (1º).



Segundo Anderson Cazumba, arquiteto, urbanista e professor da Unifesp, uma das principais razões para as constantes enchentes está na falta de arborização urbana. Além de cumprir uma função estética, as árvores são responsáveis por reter de 5% a 20% da água da chuva e manter o solo permeável, fatores que reduzem a formação de enchentes.