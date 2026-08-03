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Campanha nacional de multivacinação começa na rede pública

Iniciativa busca ampliar cobertura vacinal de crianças e adolescentes no país

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A campanha nacional de multivacinação teve início nesta segunda (3) e busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes no Brasil. A iniciativa visa aumentar a cobertura vacinal, que tem apresentado queda no país, e inclui vacinas contra caxumba, rubéola, covid-19, dengue e poliomielite, entre outras. A aplicação depende da idade e situação vacinal dos participantes.

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