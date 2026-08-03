Brasil tem campanha nacional de multivacinação a partir desta segunda (3)

A campanha nacional de multivacinação começou nesta segunda (3) no Brasil, com foco em crianças e adolescentes de até 14 anos. A iniciativa do Ministério da Saúde busca ampliar a cobertura vacinal após uma queda significativa nos últimos anos. O esforço se estenderá até 1º de setembro e incluirá um dia D especial em 22 de agosto.



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