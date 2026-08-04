Mortes por câncer de mama devem aumentar em 40% até 2050

A Organização Mundial da Saúde projeta um aumento de 40% nas mortes por câncer de mama até 2050 em países pobres e emergentes. No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade deve crescer de 17,7 para mais de 22 casos por 100 mil mulheres, com um aumento também nas mortes precoces entre 30 e 69 anos.



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