Cantareira inicia período de seca no menor nível em 10 anos

O Sistema Cantareira, que abastece quase 50% da Grande São Paulo, terminou o verão com o pior patamar em 10 anos. Na segunda-feira (23), o nível dos reservatórios atingiu 44% do volume útil.



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