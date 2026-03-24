Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Cantareira inicia período de seca no menor nível em 10 anos

Sistema é resposável por quase a metade do abastecimento na Grande São Paulo

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O Sistema Cantareira, que abastece quase 50% da Grande São Paulo, terminou o verão com o pior patamar em 10 anos. Na segunda-feira (23), o nível dos reservatórios atingiu 44% do volume útil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • jornal-da-record-news
  • seca
  • sao-paulo-estado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.