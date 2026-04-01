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Césio-137: tragédia em Goiás completará 40 anos em setembro

Em 1987, dois catadores distribuíram o material sem saber que era radioativo

Jornal da Record News|Do R7

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O lançamento de uma série sobre a contaminação por Césio-137 em Goiás reacendeu o debate sobre os perigos de materiais radioativos.

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