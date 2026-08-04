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Navegação vira disciplina em escola pública de Ilhabela

Duas vezes por semana, os alunos vão à praia aprender mais sobre como velejar

News das 10|Do R7

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Para os alunos de Ilhabela, no litoral de São Paulo, a navegação à vela faz parte do currículo e se tornou a disciplina favorita da turma.

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