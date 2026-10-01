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Naufrágio histórico ressurge após fortes chuvas dos EUA

Restos da embarcação apareceram na costa de Nantucket, nos Estados Unidos

News das 10|Do R7

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Uma forte tempestade que atingiu a costa leste dos Estados Unidos revelou um possível tesouro histórico em uma praia de Massachusetts.

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