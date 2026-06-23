Dieta rica em arroz e feijão é ligada a menos inadequações nutricionais
Hábito ajuda a diminuir consumo excessivo de ultraprocessados, gordura e açúcar
Um estudo da USP (Universidade de São Paulo) revelou que uma dieta rica em arroz e feijão está ligada a uma redução nas inadequações nutricionais.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Dívidas de condomínios enviadas a cartórios têm salto de 569%
Montante total das cobranças no ano passado passou de R$ 199 milhões
Proposta prevê que adolescentes dirijam carros e motocicletas
Mudança foi incluída no projeto de lei que atualiza o Código de Trânsito
Tarifa zero: 143 municípios brasileiros não cobram passagem de ônibus
Número vem aumentando ao longo dos anos, mas há cidades que desistem do modelo
Manifesto a favor da PEC do trabalho flexível reúne cerca de 3.000 entidades
Texto de autoria do parlamentar Rogério Marinho está em tramitação no Senado
ONS aciona plano emergencial para evitar instabilidade
Geração de eletricidade é reduzida para evitar problemas com excesso de oferta
Governo suspende vacinação contra a dengue com imunizantes do Butantan
Decisão foi tomada após o registro de 42 reações severas e duas mortes supeitas
Marina Silva destaca avanços ambientais no governo Lula
Ex-ministra defendeu integração entre o agronegócio e a preservação ambiental
Alcolumbre se reúne com empresários contrários ao fim da escala 6x1
Câmara dos Deputados pretende concluir votação da PEC nesta quarta-feira (27)
Locação de imóveis via aplicativo depende de aprovação de condôminos
Pelo menos dois terços dos moradores precisam autorizar esse tipo de atividade
Taxa das blusinhas: imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 é zerado
Medida não inclui outras tarifas, como o ICMS, que é estadual e segue em vigor
68,7 milhões de brasileiros convivem com o crime organizado
Pesquisa aponta influência de facções no dia a dia e quais casos são mais comuns
Hantavírus está presente no mundo há cinco décadas, diz infectologista
Doença causou mortes em navio de cruzeiro que atracou em ilha neste domingo (10)
Número de 'contas laranja' em potencial sobe 62% no Brasil
Alteração no Código Penal sancionada pelo presidente tipifica este tipo de crime
Governo aumenta classificação do YouTube para 16 anos
Medida faz parte do ECA Digital, com mudanças para proteger jovens na internet