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Dieta rica em arroz e feijão é ligada a menos inadequações nutricionais

Hábito ajuda a diminuir consumo excessivo de ultraprocessados, gordura e açúcar

Jornal da Record News|Do R7

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Um estudo da USP (Universidade de São Paulo) revelou que uma dieta rica em arroz e feijão está ligada a uma redução nas inadequações nutricionais.

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