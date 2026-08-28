Eclipse lunar parcial é visto no Brasil a olho nu

Na madrugada de hoje, um eclipse lunar parcial pôde ser observado a olho nu em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. O evento teve início por volta das 22h30 (horário de Brasília da noite anterior e se estendeu até as 4h da manhã. Durante o eclipse, aproximadamente 96% do disco lunar ficou encoberto pela sombra da Terra. A previsão é que o próximo eclipse semelhante ocorra apenas em janeiro de 2028.



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