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Eclipse lunar parcial é visto no Brasil a olho nu

Fenômeno cobriu mais de 90% do disco solar; próximo deve ocorrer em 2028

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Na madrugada de hoje, um eclipse lunar parcial pôde ser observado a olho nu em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. O evento teve início por volta das 22h30 (horário de Brasília da noite anterior e se estendeu até as 4h da manhã. Durante o eclipse, aproximadamente 96% do disco lunar ficou encoberto pela sombra da Terra. A previsão é que o próximo eclipse semelhante ocorra apenas em janeiro de 2028.

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