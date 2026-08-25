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Plataforma de vídeos é multada em R$ 153,7 milhões pela ANPD

Agência vinculada ao Ministério da Justiça identificou falhas na proteção de dados de menores

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A ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) aplicou uma multa de R$ 153,7 milhões à ByteDance, empresa responsável pelo TikTok.

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