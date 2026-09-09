Pais vão poder acompanhar filhos por vídeo durante viagens no Uber

A Uber anunciou um novo recurso em seu aplicativo: a transmissão de vídeo ao vivo durante as viagens realizadas por adolescentes entre 12 e 17 anos. Essa funcionalidade permitirá que pais ou responsáveis monitorem o trajeto dos jovens através da câmera do celular do motorista. Após cada corrida, a gravação será encerrada e armazenada pela empresa de forma criptografada para garantir segurança.



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