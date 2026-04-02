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Entidade médica inclui canetas no tratamento de pacientes obesos

Novo material reforça que medicamentos não devem ser utilizados de forma isolada

Jornal da Record News|Do R7

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Com a crescente popularidade dos medicamentos para emagrecimento, um documento inédito que organiza as recomendações para o uso desses remédios no tratamento da obesidade foi divulgado no Brasil.

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