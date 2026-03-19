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EUA diz que tem 'cartas na manga' para reabrir Estreito de Ormuz

Países da Otan negaram pedido de ajuda de Trump sobre fechamento da passagem

Jornal da Record News|Do R7

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O governo americano afirmou que tem “truques na manga” para reabrir o Estreito de Ormuz e retomar o comércio de petróleo na região.

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