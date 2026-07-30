Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Arábia Saudita tenta formar coalizão para navegação segura

Rebeldes houthis do Iêmen, aliados ao Irã, anunciaram bloqueio naval na semana passada

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Arábia Saudita está liderando esforços para formar uma coalizão internacional com o objetivo de proteger a navegação no mar Vermelho.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Arábia Saudita
  • UE (União Europeia)
  • oriente-medio
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.