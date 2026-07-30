Arábia Saudita tenta formar coalizão para navegação segura
Rebeldes houthis do Iêmen, aliados ao Irã, anunciaram bloqueio naval na semana passada
A Arábia Saudita está liderando esforços para formar uma coalizão internacional com o objetivo de proteger a navegação no mar Vermelho.
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