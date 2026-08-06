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Entenda os riscos dos danos ambientais dos data centers de inteligência artificial no Brasil

Projeto de lei que deve criar regras para funcionamento de centro de dados é analisado

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A criação de mais data centers de inteligência artificial no Brasil foi tema de discussão no Senado. Especialistas foram ouvidos em uma audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia e afirmaram que a expansão desses locais no país pode trazer riscos ao meio ambiente, escassez de recursos hídricos e até o aumento da conta de energia.

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