Entenda os riscos dos danos ambientais dos data centers de inteligência artificial no Brasil

A criação de mais data centers de inteligência artificial no Brasil foi tema de discussão no Senado. Especialistas foram ouvidos em uma audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia e afirmaram que a expansão desses locais no país pode trazer riscos ao meio ambiente, escassez de recursos hídricos e até o aumento da conta de energia.



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