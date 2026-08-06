Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inteligência artificial da Meta faz ataque hacker à sistema de outra companhia

Modelo invadiu e alterou códigos por conta própia

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Meta está sob investigação após ser acusado de invadir o sistema de outra companhia e realizar alterações nos códigos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Meta
  • inteligencia-artificial
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.