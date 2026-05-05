Governo lança novo programa de renegociação de dívidas

O governo federal lançou o Desenrola 2.0 para facilitar a renegociação de dívidas. A professora de economia Cristina Helena Pinto de Mello explica que o programa busca corrigir falhas anteriores, criando condições mais acessíveis para quitar débitos.



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