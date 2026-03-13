Governo vai zerar impostos federais sobre o diesel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (12) o decreto que zera as ​alíquotas de PIS e Cofins ​do ⁠diesel nas refinarias.



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