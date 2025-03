Menos telas, mais descanso: veja dicas de hábitos para melhorar a qualidade do sono

“Nosso cérebro não tem botão de on/off, então, se ele está acelerado, exposto a algum eletrônico, o sono não será imediato assim que deitar”, aponta Sandra Doria, otorrinolaringologista especializada em medicina do sono, em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (14).



A higiene do sono é um conjunto de práticas que podem ajudar a melhorar a qualidade do repouso . Entre os principais hábitos, Sandra destaca a importância de se desconectar das telas pelo menos uma hora antes de se deitar. Isso porque os aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul , que estimula o cérebro e inibe a produção de melatonina, hormônio que ajuda a adormecer.



“Procure medidas mais calmas, como leitura, banho, massagem, um diálogo tranquilo”, exemplifica. Ela também aconselha a evitar o consumo de bebidas energéticas, ou ainda, fazer atividades físicas vigorosas próximo à hora de dormir por acelerarem o organismo.



De acordo com a médica, não só as ações tomadas à noite são importantes para o sono, mas também tudo que é feito desde o despertar. “Se você se expuser bastante à luz solar e mostrar para o cérebro que é dia, você ajudará o corpo a perceber a discrepância entre o dia e a noite. É o que chamamos de ciclo circadiano.”