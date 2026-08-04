Lembranças de jovem de 17 anos ajudam pesquisadores em descoberta

Um jovem de 17 anos foi responsável por registrar um sítio arqueológico até então desconhecido na Bahia. Pinturas rupestres, um lascador de pedras e pedaços de cerâmica também foram encontrados no lugar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!