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Lembranças de jovem de 17 anos ajudam pesquisadores em descoberta

Lugar foi cadastrado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e ganhou nome de 'Olhos D'Água'

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Um jovem de 17 anos foi responsável por registrar um sítio arqueológico até então desconhecido na Bahia. Pinturas rupestres, um lascador de pedras e pedaços de cerâmica também foram encontrados no lugar.

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