Vídeo: motorista bêbado invade loja com carro desgovernado no interior do Paraná

Um carro desgovernado em alta velocidade invadiu uma loja em Apucarana, Paraná , neste sábado (1º). A gravação ainda mostra que, após a batida, o motorista tentou dar ré. No entanto, o carro acabou enroscado na estrutura de ferro da porta, com a parte traseira levantada. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista, solto após pagar fiança de R$ 4,8 mil.



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