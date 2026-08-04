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Vídeo: motorista bêbado invade loja com carro desgovernado no interior do Paraná

Homem foi solto após pagar fiança de quase R$ 5 mil

News das 19h|Do R7

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Um carro desgovernado em alta velocidade invadiu uma loja em Apucarana, Paraná, neste sábado (1º). A gravação ainda mostra que, após a batida, o motorista tentou dar ré. No entanto, o carro acabou enroscado na estrutura de ferro da porta, com a parte traseira levantada. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista, solto após pagar fiança de R$ 4,8 mil.

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