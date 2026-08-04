Vídeo: motorista bêbado invade loja com carro desgovernado no interior do Paraná
Homem foi solto após pagar fiança de quase R$ 5 mil
Um carro desgovernado em alta velocidade invadiu uma loja em Apucarana, Paraná, neste sábado (1º). A gravação ainda mostra que, após a batida, o motorista tentou dar ré. No entanto, o carro acabou enroscado na estrutura de ferro da porta, com a parte traseira levantada. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista, solto após pagar fiança de R$ 4,8 mil.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Explosão impressionante de barco quase provoca tragédia no Amazonas; veja imagens
Mulher que estava na embarcação mergulhou em rio para escapar das chamas, e homem saiu correndo
Estudo mostra que dirigir de madrugada é mais perigoso
Risco de acidentes graves entre 2h e 4h da manhã é até 3,5 vezes maior
Temporal inunda córrego, derruba árvores e interrompe fornecimento de energia no MS
Ponta Porã, no sul do estado, registrou chuva de granizo
Brasil caminha para ter 1 milhão de presos em 2027
População carcerária cresceu em ritmo médio de 3,54% por ano na última década
Vietnã pode proibir jovens de publicar nas redes sociais
Ideia prevê que adolescentes não possam fazer publicações e comentários
Ana Marcela Cunha estabelece recorde no canal da Mancha
Brasileira completa travessia em 8h25min, batendo recorde sul-americano
Crimes digitais contra menores mudam de horário nas férias
Registros contra adolescentes dobraram e passaram da madrugada para a tarde
Insegurança alimentar: Brasil registra o menor índice de toda a série histórica
Novo relatório da FAO confirmou que o país permanece fora do Mapa da Fome
Alckmin e Márcio Elias falam sobre tarifas dos EUA
Governo se reuniu com representantes de setores afetados nesta terça-feira (21)
Sabesp se manifesta sobre rompimento de adutora na zona sul de SP
Sabesp informou que o problema foi provocado por obra de terceiros no local
Homem sofre convulsão ao dirigir e causa acidente em SP
Motorista foi levado para o hospital e passa bem; outros dois ficaram feridos
Homem empina moto, bate contra carro e acaba preso no interior de SP
Ainda que acidente não tenha feito vítimas, polícia descobriu chassi adulterado
Estado do Pará registra 26 acidentes graves no ano de 2026
Meio de transporte mais popular do Norte do país acompanha diversos perigos
Incêndio em canteiro de obras mata operários em Bruxelas
Número de vítimas ainda não foi confirmado; 250 trabalhadores estavam no local