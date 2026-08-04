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Explosão impressionante de barco quase provoca tragédia no Amazonas; veja imagens

Mulher que estava na embarcação mergulhou em rio para escapar das chamas, e homem saiu correndo

News das 19h|Do R7

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No interior do Amazonas, um barco explodiu enquanto abastecia num posto fluvial na cidade de Barcelos, a cerca de 400 quilômetros de Manaus, capital do estado.

Os indivíduos que estavam dentro do barco conseguiram sair a tempo, mas um homem ainda tentou afastar a embarcação em chamas do local, a fim de evitar que o fogo chegasse às bombas de combustível. Testemunhas do acidente afirmaram terem visto um dos passageiros fumando pouco antes do ocorrido.

Apesar do susto, ninguém saiu ferido gravemente.

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