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Nova variante da Covid se espalha rapidamente nos EUA

Agentes de saúde avaliam que cepa tem sido levada pelo sistema de esgoto

Jornal da Record News|Do R7

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Uma nova variante do coronavírus tem gerado preocupação entre médicos e autoridades de saúde ao redor do mundo.

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