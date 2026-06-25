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Serviço geológico dos EUA estima entre 10 mil e 100 mil mortos em terremotos na Venezuela

Epicentro foi na costa caribenha do país; abalo foi sentido em outros países

Jornal da Record News|Do R7

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Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite da última quarta-feira (24), deixando um rastro de destruição na região Norte do país.

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