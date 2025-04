Novo método auxilia no tratamento e na redução de danos de queimaduras graves

A metodologia de microenxerto modificada, conhecida como "meek", ajuda a reduzir o tempo de internação e o risco de morte em pacientes com queimaduras graves . Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (22), a médica do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), Kelly Danielle de Araújo explica que o principal objetivo da tecnologia é diminuir a mortalidade em decorrência das lesões, visto que, em queimaduras superiores a 60%, a letalidade é extremamente alta.



A cirurgiã destaca que, quanto mais rápido for realizada a cobertura do paciente queimado, menores são as chances de infecções e inflamações. Ela também menciona a possibilidade de expandir a tecnologia para outros hospitais da rede pública e privada.