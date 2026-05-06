Número de 'contas laranja' em potencial sobe 62% no Brasil
Alteração no Código Penal sancionada pelo presidente tipifica este tipo de crime
Um estudo revelou que, em 2025, foram identificadas cerca de 2 milhões e 600 mil contas bancárias com indícios de perfis falsos.
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