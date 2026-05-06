Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Número de 'contas laranja' em potencial sobe 62% no Brasil

Alteração no Código Penal sancionada pelo presidente tipifica este tipo de crime

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Um estudo revelou que, em 2025, foram identificadas cerca de 2 milhões e 600 mil contas bancárias com indícios de perfis falsos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • lula
  • economia
  • crimes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.