PF faz operação contra preços abusivos de combustíveis

A Polícia Federal realizou uma grande operação em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Secretaria Nacional do Consumidor para fiscalizar postos de combustíveis. A advogada Renata Gouveia Zakka analisa o assunto.



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