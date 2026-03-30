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PF faz operação contra preços abusivos de combustíveis

Postos irregulares em 11 estados e no DF podem ser multados ou interditados

Jornal da Record News|Do R7

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A Polícia Federal realizou uma grande operação em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Secretaria Nacional do Consumidor para fiscalizar postos de combustíveis. A advogada Renata Gouveia Zakka analisa o assunto.

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