Fabricante chinesa de chips vira empresa mais valiosa do país

O mercado de chips chineses continua a se expandir e nesta segunda-feira (27), a fabricante CXMT Corp tornou-se a mais valiosa do país ao ver as próprias ações dispararem 466%.



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