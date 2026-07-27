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Fabricante chinesa de chips vira empresa mais valiosa do país

Ações dispararam 466% no primeiro dia de negociações, nesta segunda-feira

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O mercado de chips chineses continua a se expandir e nesta segunda-feira (27), a fabricante CXMT Corp tornou-se a mais valiosa do país ao ver as próprias ações dispararem 466%.

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