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Lula discute acordo China-Mercosul com Xi Jinping

País asiático disse que apoia Brasil na oposição à interferência externa

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Depois do tarifaço de Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping conversaram por telefone neste domingo (26) e defenderam o aprofundamento da cooperação bilateral em áreas estratégicas, além da aceleração das negociações para um acordo entre o Mercosul e a China.

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